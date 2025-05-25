Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Finalin Adı: Fenerbahçe Beko Basketbol EuroLeague finalinde A.S. Monaco karşısına çıkacak temsilcimizin bu tarihi mücadelesini hep birlikte izliyoruz! Tarih: 25 Mayıs Pazar Saat: 20.00 Konum: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı Dev final, dev ekranda! Tüm sporseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."

🏀 Finalin Adı: Fenerbahçe Beko 💛💙🇹🇷



Basketbol EuroLeague finalinde A.S. Monaco karşısına çıkacak temsilcimizin bu tarihi mücadelesini hep birlikte izliyoruz!



🗓️ 25 Mayıs Pazar

⏰ 20.00

📍 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı



Dev final, dev ekranda!



Tüm sporseverleri… pic.twitter.com/oQqspme3zH Başkan Acar'dan 19 Mayıs Mesajı İçeriği Görüntüle May 24, 2025