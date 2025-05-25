Konu ile alakalı Siirt Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Ulaşımda Hizmet Kalitemizi Yükseltmeye Devam ediyoruz Ulaşımda hizmet kalitesini artırmak ve temizlik çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek amacıyla, belediyemizin öz kaynaklarıyla temin edilen yeni halk otobüsü ve süpürge aracı, düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene; Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın yanı sıra AK Parti Milletvekili Mervan Gül, Vali Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende hitap eden Vali Dr. Kemal KIZILKAYA : "Siirt’imizde uzun yıllardır beklenen modern toplu taşıma sistemini hayata geçiriyoruz. Engelli rampalarıyla donatılmış 14 yeni otobüsümüzle ulaşım filomuzu güçlendiriyor; 2 yeni süpürge aracıyla da temizlik hizmetlerimizi daha etkili kılıyoruz. #Siirt halkı, hizmetlerin en güzeline, en kalitelisine layıktır. Bu anlayışla, halkımızın da desteğiyle çok daha iyi hizmetler sunabilmek adına sağlam ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı için gece gündüz #CanlaBaşla çalışmaya devam edeceğiz." Yeni araçlarımız şehrimize hayırlı olsun."

🚌 Ulaşımda Hizmet Kalitemizi Yükseltmeye Devam ediyoruz❗️



Ulaşımda hizmet kalitesini artırmak ve temizlik çalışmalarımızı daha etkin hale getirmek amacıyla, belediyemizin öz kaynaklarıyla temin edilen 1️⃣4️⃣ yeni halk otobüsü ve 2️⃣ süpürge aracı, düzenlenen törenle hizmete… pic.twitter.com/svuU3qq6Ii Otomobiller kafa kafaya çarpıştı İçeriği Görüntüle May 24, 2025