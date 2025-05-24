Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Oda Orkestrası, 10. yılını sahnede kutladı.
2015 yılında hekim adaylarına yönelik ön yargıları kırma amacıyla kurulan orkestra, klasik eserlerden film müziklerine, rock ve pop şarkılara uzanan geniş repertuvarıyla CSO Ada Ankara'da dinleyicilerin karşısına çıktı.
Orkestranın şefliğini fakültenin 4. sınıf öğrencisi Ela Beren Sever, başkemancılığını 5. sınıf öğrencisi Doğukan Kurtbeli üstlenirken, piyanist şeflik görevini 4. sınıf öğrencisi Yüsra Nur Parlak yürüttü.
Dinleyiciler, performansa yoğun ilgi gösterirken orkestranın sahne enerjisi ve çok yönlülüğü beğeni topladı.
Konser sonunda salondan uzun süre alkış sesleri yükselirken, orkestra üyeleri 10. yıllarını birlikte kutlamanın heyecanını yaşadı.