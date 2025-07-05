Siirt’in Baykan ilçesi Heval Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Erdoğan, dün akşam saat 21.00 sıralarında bahçesini sulamak için evinden ayrıldı. Ancak, Erdoğan bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Termal Drone ile Yapılan Aramada Ahırda Ölü Bulundu

Gece boyunca devam eden arama çalışmaları, termal drone desteğiyle sürdü. Sabah saat 05.00 civarında, bahçesinin yakınındaki bir ahırda yerde hareketsiz halde bulunan Erdoğan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi için Baykan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.