Bölgemize kazandırılan Kız Öğrenci Yurdu düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Başkan Hakan Cangüner ev sahipliği yaparken, programa sanatçı Mustafa Özarslan da katılarak türküleriyle coşku kattı.

Açılış törenine çok sayıda vatandaş da katılım sağladı. Komşuların ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Başkan Cangüner, gençlerin barınma sorununa çözüm olacak yurdun hayırlı olmasını dileyerek, "Eğitim gören kız öğrencilerimizin rahat ve güvenli bir ortamda konaklamaları için bu adımı attık. Katılım gösteren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Yurdun kısa sürede öğrenciler için kapılarını açacağı öğrenildi.