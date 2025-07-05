19 Mayıs’ta Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ankara’ya gelen Aybar ailesi, Anıtkabir ziyareti sonrası aracın çalışmadığını fark etti. Yanlarına gelen ve kendisini tamirci olarak tanıtan kişi, aracı sanayiye götürüp tamir ettiğini belirterek 4 bin 500 TL talep etti. Aybar, kartla ödeme yapılamayınca nakit ödeme yaptı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları Dolandırıcılığı Ortaya Çıkardı

Aracın yanına yaklaşan tamirci, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çamurluğun altından parça söküp aracı kasıtlı bozduğu anlaşıldı. Aybar ailesi, bu görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak dolandırıcılık iddiasını resmiyete döktü. Aybar, "Atamızı ziyaret ederken böyle bir olaya maruz kalmak çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Uyarı: Anıtkabir Çevresinde Dolandırıcılık Tuzağı

Lütfiye Aybar, benzer dolandırıcılık vakalarının artabileceğine dikkat çekerek, özellikle ziyaret amaçlı gelen yabancı plakalı araç sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. “Aracınızda sorun yok, tuzaklara düşmeyin” diyen Aybar, suçluların en kısa sürede cezalandırılmasını talep etti.