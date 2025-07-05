Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında, 1 kilo 160 gram kokain ele geçirilirken, şüpheliler S.G. ve E.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Olay, Ankara-İstanbul Otoyolu Akıncı Gişeleri uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, S.G. yönetimindeki aracı durdurdu ve yapılan aramada 1 kilo 160 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucuyu teslim etmeye çalışan E.Z., Ankara-Eskişehir yolunda yakalandı. Gözaltına alınan E.Z., S.G. ile birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramankazan Adliyesi'ne sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Teslimatında Şüpheliler Yakalandı

S.G. ve E.Z.'nin, uyuşturucunun teslimatıyla ilgili bağlantılarının olduğu belirlenmişti. S.G., Ankara-İstanbul Otoyolu'nda ele geçirdiği kokaini E.Z.'ye teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Ancak polis ekipleri, yapılan operasyonla şüphelilerin planlarını engellemeyi başardı.

Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

Ankara polisi, uyuşturucu ticaretini engellemek ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla operasyonlarına devam ediyor. Bu son operasyon, kentteki uyuşturucu faaliyetlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.



Ankara Kahramankazan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan S.G. ve E.Z., önemli bir uyuşturucu sevkiyatının engellenmesine yardımcı oldu. Polis ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı kararlı bir mücadele sergileyerek, suçluları yakalamaya devam ediyor.