Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Siirt’te bir dizi ziyaret ve açılış programına katıldı. Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinde konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin üretim, yatırım ve ihracatta tarihi bir atılım sürecinde olduğunu belirtti.

"Türkiye’nin her bölgesi kalkınma sürecine dahil edildi"

Valilik ziyaretinde Siirt’teki yatırımlar hakkında bilgi alan Bakanlar, ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Türkiye'nin yalnızca batısında değil, doğusundan kuzeyine 81 ilinde üretim, istihdam ve yatırım hamlesi başlatıldığını ifade etti:

“Allah’a hamdolsun, Türkiye’nin dört bir yanında üretim artıyor. Siirt’te de Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte hayata geçirdiğimiz tekstil kent ve üretim tesislerinin açılışını yapacağız. Yatırımın ve istihdamın olduğu yerlerde huzur, refah ve güven de artar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda organize sanayi bölgelerinin sayısı 192’den 369’a çıkarıldı. OSB’lerdeki fabrika sayısı 11 binden 60 bine, istihdam 415 binden 2,7 milyona yükseldi.”

"Yerel Kalkınma Hamlesi ile her ilin potansiyeli harekete geçecek"

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerin kendi potansiyeline göre destekleneceğini belirten Kacır:

“Her şehrimizin kendine özgü fırsatları var. Yeni teşvik sistemiyle şehirlerimizin potansiyelini daha güçlü desteklerle açığa çıkaracağız. Siirt Organize Sanayi Bölgemize aktardığımız 254 milyon liralık kaynakla 2.300 kişiye istihdam sağladık. Türkiye artık sadece beyaz eşya, ticari araç ya da güneş paneli üretiminde değil; ihracat kapasitesiyle de Avrupa'nın en güçlü sanayi ülkelerinden biri haline geldi."

Bakan Bak: “Terörü değil, kalkınmayı konuşmak istiyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise açıklamasında, Türkiye’nin terörden büyük zarar gördüğünü ancak yeni dönemde yatırımlar, spor ve kalkınma projeleriyle geleceğe daha umutla bakıldığını söyledi:

“Terörsüz Türkiye çok önemli. Bu hedef doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen kararlı politikaların meyvesini alıyoruz. Artık gençlerimizi sporla, kültürle, eğitimle buluşturmak istiyoruz. Şırnak'ta roket değil, raket sesleri duyuluyor. Spor yatırımları sayesinde şehirlerimiz gelişiyor. Terörü değil, kalkınmayı konuşmak istiyoruz.”

Bölgesel ve küresel krizlere dikkat çeken Bakan Bak, Türkiye’nin güçlü liderlik ve yerli-milli üretim kapasitesiyle bu zor süreçten daha da güçlenerek çıkacağını ifade etti.