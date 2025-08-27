Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Japonya Anayasal Demokrat Parti (CDP) Ulusal Meclis İşleri Komitesi Başkanı Hirofumi Ryu ve beraberindeki parlamenter heyet ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği alanları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile ne konuştu?
Muhabir: Fatih Teke