Galatasaray’da sezon hazırlıkları Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde devam ederken, takımın ilk 30 dakikalık antrenman bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenman sırasında açıklamalarda bulunan sağlık ekibinden Dr. Yener İnce, Mauro Icardi’nin sakatlık süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Takımda şu an için herhangi bir sakat futbolcunun bulunmadığını belirten İnce, Arjantinli golcü Icardi’nin durumuna da değinerek şunları söyledi:

“Aktif olarak sakatlığı süren oyuncumuz yok. Sadece Mauro Icardi henüz grupla birlikte çalışmalara katılmadı. Ön çapraz bağ sakatlığı sonrası süreci son derece olumlu ilerliyor. Şu ana kadar herhangi bir komplikasyon ya da geri adım olmadı. Her şey planlandığı gibi gidiyor.”

"Risk almıyoruz, doğru zamanı bekliyoruz"

İnce, Icardi’nin sağlık durumu iyi olsa da aceleci davranmadıklarını belirterek, "Son yıllarda ön çapraz bağ iyileşmeleri konusunda çok ciddi bilimsel gelişmeler oldu. Bağın kanlanması ve mukavemet kazanması zaman alıyor. Ne kadar geç sahaya dönülürse, yeniden sakatlanma riski o kadar azalıyor. Biz de bu nedenle ihtiyaç duymadığımız sürece riske girmeyeceğiz. Doğru olan bu," dedi.

Icardi’nin fiziksel olarak iyi durumda olduğunu vurgulayan İnce, teknik heyet ve oyuncuyla birlikte karar alacaklarını, planlamanın temkinli şekilde sürdüğünü ifade etti.