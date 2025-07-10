Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşımı kullanan Ankaralılar için önemli bir müjde verdi. Akıllı ulaşım kartlarına kredi kartı ile bakiye yüklerken alınan banka komisyon ücreti, artık hiçbir kanalda uygulanmayacak.

Tüm Kanallar İçin Uygulama Başladı

EGO daha önce, 16 Şubat 2025’te kiosklar dışındaki tüm dolum kanallarında komisyonu kaldırmıştı. Ancak yeni açıklamaya göre, kiosk cihazları da dahil olmak üzere tüm yükleme kanalları sisteme entegre edildi ve 10 Temmuz 2025 itibarıyla komisyonsuz dönem resmen başladı.

EGO'dan Resmi Açıklama

Kurumun resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosklar da dahil olmak üzere, tüm dolum kanallarından banka komisyon ücreti alınmadan bakiye yükleme işlemi yapılabilecektir.”

Ekonomik Yükü Hafifleten Adımlar Atılıyor

Bu kararın, toplu taşıma kullanıcılarının ekonomik yükünü azaltmaya yönelik atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı. Böylece başkentliler artık kredi kartı ile bakiye yüklediklerinde ekstra ücret ödeme derdinden kurtulmuş olacak.

Ankaralıya Ekonomik Kolaylık Sağlanacak

Yeni uygulamayla birlikte Ankara’da toplu taşıma daha erişilebilir ve bütçe dostu hale geliyor. Vatandaşlar, bakiye yükleme işlemlerinde artık hem daha hızlı hem de masrafsız hizmet alacak.