Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “oy karşılığı rüşvet” iddialarını içeren davada yargılamanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesine hükmetti.

Karar, uzun süredir devam eden görev uyuşmazlığına son verdi.

İmamoğlu ve 11 Sanık Hakkında Suçlama: “Oylamaya Hile Karıştırma”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 12 sanık, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi kapsamında yargılanıyor.

Sanıklara, “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yargılamada Görev Uyuşmazlığı Tartışması Yaşanmıştı

Daha önce dosyayı değerlendiren Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, olayın kapsamının “rüşvet” suçu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti.

Bu karara itiraz eden sanık avukatlarının başvurusu da reddedilmiş, dosya bir süre Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitmişti. Ancak 3. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın yeniden Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğine karar vermişti.

“Görevsizlik Kararı Hukuki Değere Sahip Değil”

Mahkemeler arası gidip gelen dosya, son olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi tarafından karara bağlandı.

Daire, Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği görevsizlik kararının hukuki değerden yoksun olduğunu belirterek, dosyanın esasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bakılması gerektiğine hükmetti.

İddianamede Yer Alan Sanıklar

İddianamede yer alan sanıklar şunlar:

Ekrem İmamoğlu

Baki Aydöner

Cemil Tugay

Erkan Aydın

Hüseyin Yaşar

Mehmet Kılınçarslan

Metin Güzelkaya

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Özgen Nama

Özgür Çelik

Rıza Akpolat

Serhat Can Eş

Yargı Süreci Yakından İzleniyor

Siyasi gündemin sıcak başlıklarından biri haline gelen CHP kurultayı davası, 12 sanıklı yargılamayla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

Kamuoyunun ve siyasetin dikkatle izlediği davada ilk duruşmanın tarihi henüz açıklanmadı.