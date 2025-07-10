Türk televizyon ve sinema dünyasının gözde çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın evliliği, son günlerde sosyal medyada çıkan boşanma söylentileriyle yeniden gündeme geldi. Ancak ünlü çift, çıkan iddiaları hızla yalanlayarak aralarındaki bağın güçlü olduğunu vurguladı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın aşk hikâyesi, 2014 yılında ortak bir arkadaşlarının düzenlediği doğum günü partisinde başladı. İlişkilerini ilk etapta kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden çift, 2015 yılında el ele görüntülenmeleriyle aşklarını doğrulamıştı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikili, magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girmişti.

Mutlu birlikteliklerini bir adım ileriye taşıyan Kobal ve İmirzalıoğlu, 14 Mayıs 2016’da Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Ortunç Koyu’nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Rüya gibi geçen düğün, uzun süre magazin basınında konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan “boşanıyorlar” yönündeki iddialar ise çiftin sevenlerini endişelendirdi. Ancak Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’a yakın kaynaklar, bu haberlerin asılsız olduğunu belirterek çiftin evliliğinde herhangi bir sorun olmadığını ve birlikteliklerine mutlu şekilde devam ettiklerini aktardı.

Son dönemde hakkında çıkan boşanma iddialarıyla gündeme gelen Sinem Kobal, uzun süren sessizliğini sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla bozdu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğiyle ilgili çıkan söylentilere aldırış etmeyen Kobal, kızı Lalin ile çıktığı tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı bikinili fotoğraf, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yıllardır ekranlardan uzak kalan Kobal’ın fit görünümü ve doğal güzelliği, hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, başarılı oyuncunun formunu korumasına ve zarif tarzına övgüler yağdırdı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, Kobal'ın sade ve şık tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

Sinem Kobal’ın bu paylaşımı, hem magazin gündeminde hem de sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasına girdi.