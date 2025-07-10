Kocaeli'nin Kartalkaya bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği feci yangına ilişkin süren davada kritik duruşma görüldü. Duruşmayı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yerinden takip etti. Dervişoğlu, duruşma sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Otel faciasının takipçisiyiz”

Yangının yaşandığı ilk günden itibaren süreci dikkatle izlediklerini belirten Dervişoğlu, “Bu elim yangının meydana geldiği günden bugüne kadar yaşananların takipçisiyiz. Tüm kayıplarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de konunun üzerine hassasiyetle eğildik. Bu kapsamda, Çanakkale Milletvekilimiz Rıdvan Uz’u hem süreci hem de yargılamayı izlemek üzere görevlendirdik” ifadelerini kullandı.

“Bir değil, birçok kurum sorumlu”

Yangına dair ihmaller zincirine dikkat çeken Dervişoğlu, “Bu facia sadece teknik bir arıza değil, baştan sona ihmallerin bir sonucudur. İl özel idaresinden belediyeye, Çalışma Bakanlığı’ndan Turizm Bakanlığı’na kadar birçok kamu kurumunun ihmali söz konusu. Sadece sorumlulukların yerine getirilmemesi değil, açıkça büyük bir sorumsuzlukla karşı karşıyayız” dedi.

“Turizm Bakanlığı yetkililerine soruşturma izni verilmedi”

Dervişoğlu, duruşma sırasında kamuoyunu ilgilendiren bir noktaya da değinerek, “İfadelerden ve bilirkişi raporlarından açıkça anlaşılıyor ki, Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında işlem yapılmamış. Kendileriyle ilgili soruşturma izni verilmediği için bugün mahkemede değiller. Bu adil bir yargılama için ciddi bir eksikliktir” diye konuştu.

“Çıkacak karar emsal niteliğinde olmalı”

Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin davanın sadece geçmişi değil, geleceği de ilgilendirdiğini belirten Dervişoğlu şu değerlendirmede bulundu:

“Bu dava hukuk tarihi açısından da bir kırılma noktasıdır. Yalnızca hayatını kaybedenlerin ailelerinin içini rahatlatacak değil, aynı zamanda benzer faciaların yaşanmasının önüne geçecek bir karar çıkmalıdır. Adaletin tesis edilmesi için sonuna kadar takipçi olacağız. Kimse kimseyi korumamalı. Gönüllerdeki yangın hiç olmazsa adaletle söndürülmelidir.”

Dervişoğlu’nun açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı buldu. İYİ Parti liderinin davayı bizzat yerinde takip etmesi, kamuoyunda adalet beklentisinin güçlü şekilde sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.