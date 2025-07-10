Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan büyük yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi için gerçekleştirilen ihale sonuçlandı. Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan toplam 176 bin 83,55 metrekarelik taşınmazın satışına ilişkin ihale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı.

İhaleye, aralarında EN-EZ İnş. San. ve Tic. AŞ-SRL İnş. Taah. Turz. Elektronik Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Faras Çayyolu Ortak Girişimi, Türkerler İnşaat, Söğüt İnşaat, GES Ortak Girişimi ve S.S. Vadi Ankara Konut Yapı Kooperatifi’nin de yer aldığı toplam 13 istekli katıldı.

Açık artırma 15 milyar TL’den başladı

İhalenin ilk aşamasında, elemesiz turda en yüksek teklif 12 milyar TL olarak belirlendi. Ardından geçilen elemeli turların tamamlanmasıyla birlikte açık artırma sürecine geçildi. Açık artırmanın başlangıç fiyatı 15 milyar TL, artırma aralığı ise 50 milyon TL olarak açıklandı.

Açık artırma sonucunda en yüksek teklifi 15 milyar 700 milyon TL ile Conspragma İnşaat AŞ sundu. Böylece şirket, söz konusu değerli taşınmazın özelleştirme ihalesini kazanmış oldu.