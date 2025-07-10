Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı personel alım sürecini iki aşamada planlamış, ilk atamayı ise geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Kalan atamaların Eylül–Ekim aylarında yapılacağı kamuoyuna açıklanırken, Genç Sağlık Sendikası'ndan kritik bir çağrı geldi. Sendika, sadece mevcut atama takviminin tamamlanmasının yeterli olmadığını belirterek, KPSS 2026 süreci başlamadan önce ek bir sağlık personeli alımının zorunlu olduğunu vurguladı.

Genç Sağlık Sendikası’ndan yapılan açıklamada, sağlık alanındaki istihdam ihtiyacının giderek arttığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Mezun sayısı, kamu hizmet ihtiyacı ve sahadaki personel açığı göz önünde bulundurulduğunda bu ek atama talebi bir tercih değil, artık bir zorunluluktur. Var olan kadrolar yetersiz kalmakta; sağlık çalışanları üzerindeki iş yükü gün geçtikçe artmaktadır.”

“Yıllık Alım Sayısı Şeffaflıkla Açıklanmalı”

Sendika ayrıca, her yılın Ocak ayında Sağlık Bakanlığı tarafından o yıl içerisinde yapılacak toplam personel alımı sayısının açıkça duyurulması gerektiğini belirtti. Belirlenecek plana yıl boyunca sadık kalınmasının önemine vurgu yapılarak, şeffaf, adil ve öngörülebilir bir atama sisteminin hem çalışan motivasyonu hem de sağlık hizmetlerinde süreklilik açısından kritik önemde olduğu ifade edildi.

“Branş Adaleti Sağlanmalı”

Branşlar arası atamalarda yaşanan dengesizliklerin artık görmezden gelinemeyeceğini belirten sendika, atama dağılımlarında adaletin sağlanması ve görev tanımlarının güncellenmesi gerektiğine işaret etti. Özellikle sahada aktif görev alan branşların, karar alma süreçlerinde söz sahibi olması gerektiği vurgulandı.

Genç Sağlık Sendikası, geçmişte olduğu gibi bugün de atama bekleyen sağlıkçıların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Sağlık Bakanlığı ile yeni görüşmeler yapılacağını duyurdu. Talebin karşılık bulmaması halinde ise demokratik ve yasal çerçevede eylem dâhil tüm seçeneklerin değerlendirileceği açıklandı.