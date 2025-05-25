Haymana Belediyesi’nin katkılarıyla kadın kooperatifleri, Etimesgut’ta düzenlenen 1. Ata Kültür Festivali’nde yerini aldı.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Kooperatiflerimiz Her Yerde... Etimesgut Belediyesinin düzenlemiş olduğu 1. Ata Kültür Festivali Haymana Belediyemizin katkıları ile kadın kooperatiflerimiz yerini almıştır. Tüm Hemşehrilerimiz davetlidir."

Kadın Kooperatiflerimiz Her Yerde...



Etimesgut Belediyesinin düzenlemiş olduğu 1. Ata Kültür Festivali Haymana Belediyemizin katkıları ile kadın kooperatiflerimiz yerini almıştır.



Tüm Hemşehrilerimiz davetlidir. pic.twitter.com/Fbhf0ergrw — Haymana Belediyesi (@HaymanaBelediye) May 24, 2025