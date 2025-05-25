Haymana Belediyesi’nin katkılarıyla kadın kooperatifleri, Etimesgut’ta düzenlenen 1. Ata Kültür Festivali’nde yerini aldı.
Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Kooperatiflerimiz Her Yerde... Etimesgut Belediyesinin düzenlemiş olduğu 1. Ata Kültür Festivali Haymana Belediyemizin katkıları ile kadın kooperatiflerimiz yerini almıştır. Tüm Hemşehrilerimiz davetlidir."
Kadın Kooperatiflerimiz Her Yerde...— Haymana Belediyesi (@HaymanaBelediye) May 24, 2025
Etimesgut Belediyesinin düzenlemiş olduğu 1. Ata Kültür Festivali Haymana Belediyemizin katkıları ile kadın kooperatiflerimiz yerini almıştır.
Tüm Hemşehrilerimiz davetlidir. pic.twitter.com/Fbhf0ergrw
Muhabir: Haber Merkezi