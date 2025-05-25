Haymana Belediyesi’nin katkılarıyla kadın kooperatifleri, Etimesgut’ta düzenlenen 1. Ata Kültür Festivali’nde yerini aldı.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Haymana Belediyesi ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ulaştırıyor
Haymana Belediyesi ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği ulaştırıyor
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"Kadın Kooperatiflerimiz Her Yerde... Etimesgut Belediyesinin düzenlemiş olduğu 1. Ata Kültür Festivali Haymana Belediyemizin katkıları ile kadın kooperatiflerimiz yerini almıştır. Tüm Hemşehrilerimiz davetlidir."

Muhabir: Haber Merkezi