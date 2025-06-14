Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum’da düzenlenen “Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni”ne katıldı. Bakan Uraloğlu, projeyi “kalkınmanın simgesi” olarak nitelendirerek, Türkiye’nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını vurguladı.

Uraloğlu, törende yaptığı açıklamada, 2053 yılı hedefleri arasında ülkenin tamamının 48 saat içinde hızlı trenle dolaşılabilir hale getirilmesinin bulunduğunu belirtti. Mevcut demiryolu ağını 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, Çorum Valisi Ali Çalgan, milletvekilleri ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı törende Bakan Uraloğlu, 2002’den bu yana demiryollarına yapılan 64 milyar dolarlık yatırımı hatırlattı.

Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında hızlı tren hattının tamamlanmasıyla yolculuk süresinin 1 saat 15 dakikaya ineceğini belirten Uraloğlu, projenin Türkiye’nin kuzeyinde Ankara merkezli ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı hattı olarak tarihe geçeceğini ifade etti.

Çorum-Merzifon-Samsun kesimi tamamlandığında Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini söyleyen Bakan, yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini açıkladı. Proje kapsamında 5 istasyon, 8 tünel, 26 köprü ve viyadük gibi önemli mühendislik yapıları inşa edilecek ve hattın 2029 sonunda hizmete açılması planlanıyor.

Uraloğlu, ayrıca Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi’nin de gündemde olduğunu belirterek, bu kapsamda Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum’un Ankara merkezli hızlı demiryolu ağına bağlanacağını aktardı.

“Bu proje sadece bir demiryolu değil, aynı zamanda kardeşlik, refah ve bereketin yoludur” diyen Bakan, Kırıkkale’nin hattın çelik kapısı, Çorum’un sanayi ve ticaret merkezi, Samsun’un ise uluslararası ticaretin parlayan yıldızı olacağını vurguladı.

Tören sonunda Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri, temel atma butonuna basarak hattın ilk adımını resmen başlattı.