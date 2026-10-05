Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya’daki müzakereler öncesinde Fiji ve Tuvalu’da gerçekleştirilen Pre-COP toplantılarına başkanlık ediyor. Kurum, Fiji’deki toplantıda Pasifik bölgesinin iklim krizine karşı mücadelesine dikkat çekti.

Fiji’nin ikinci kez Pre-COP toplantısına ev sahipliği yaptığını belirten Kurum, iklim krizinin Pasifik adalarında yaşayan halkların kendi evlerinde ve şehirlerinde yaşamalarını tehdit eden bir noktaya geldiğini ifade etti. Kurum, Tuvalu, Fiji ve Pasifik’in sesini duyduklarını belirterek, bu mücadeleyi tüm güçleriyle sürdüreceklerini söyledi.

COP31 uygulama odaklı olacak

COP31’in diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde yürütüleceğini belirten Kurum, artık yalnızca hedef ve taahhütlerin açıklanmasının yeterli olmadığını, bunların nasıl hayata geçirileceğine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Kurum, COP31 Eylem Gündemi’nin tamamlanmış bir liste değil, birlikte geliştirilecek bir çerçeve olduğunu belirterek, gündemin 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine kurulduğunu açıkladı. Bu kapsamda COP31’i “uygulama COP’u” olarak konumlandırdıklarını kaydetti.

2035 için küresel hedefler belirlendi

Kurum, eylem gündeminde enerji, sanayi, şehirleşme, gıda, okyanuslar ve sağlık gibi alanların bir bütün olarak ele alındığını bildirdi. 2035 perspektifiyle belirlenen hedefler arasında elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının yüzde 35’e çıkarılması, belediye atığı oluşumundaki öngörülen artışın en az yarı yarıya azaltılması ve binalarda enerji yoğunluğunun yüzde 25 düşürülmesi bulunuyor.

Küresel döngüsel malzeme kullanım oranının da en az yüzde 15’e çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Kurum, “Uygulama Köprüsü” olarak adlandırılan mekanizmanın 2035’e kadar yaygınlaştırılacağını ifade etti. Kurum, COP31’in başarıya ulaşması için işbirliği çağrısını yineledi.

Toplantıya UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, Azerbaycan İklim Meselelerinden Sorumlu Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile Fiji Enformasyon, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Lynda Tabuya da katıldı.