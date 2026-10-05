Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC) Türksat 7A uydusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu kongre, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinlik alanındaki Türkiye pavilyonunda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Türksat 7A'nın sözleşme aşamasında olduğunu belirtti.

Üretim süreci kasım ayında başlayacak

Uraloğlu, sözleşme sürecinin kasım ayı içerisinde tamamlanmasının ardından Türksat 7A'nın üretimine başlanmasının planlandığını söyledi.

Türkiye'nin kendi mühendisleriyle ve yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla Türksat 6A'yı uzaya gönderdiğini hatırlatan Uraloğlu, sıradaki hedefin Türksat 7A olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin yalnızca kendi ihtiyaçlarına yönelik değil, dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet veren uydu ağına sahip olduğunu ifade ederek mevcut kapasitenin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Uzay Kongresi'nde yerli ürünler sergileniyor

Uraloğlu, Uluslararası Uzay Kongresi'nde TÜRKSAT, TÜBİTAK ve ASELSAN'ın yanı sıra çok sayıda yerli firmanın ürünlerini tanıttığını belirtti.

Kongrenin firmalar ve uzay sektöründeki aktörler arasında etkileşim ve iş birliğini artırdığını ifade eden Uraloğlu, etkinlik alanındaki stantları da gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.