İlçe otogarı önünde partililer tarafından karşılanan Ağıralioğlu, Anahtar Parti Beyşehir İlçe Başkanı Musa Tutal ve beraberindeki heyetle Beyşehir Gölü kıyısında yürüyüş yaptı. Ağıralioğlu, yürüyüş sırasında ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Ağıralioğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

"Çalışan hakkını alabilsin, üreten ürettiğini satabilsin"

Ağıralioğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından partisinin Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Ağıralioğlu, Anahtar Parti'yi yaklaşık 2 yıl önce kurduklarını ve bu süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerinde vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Partisinin çalışmalarının temelinde ekonomik refah, hukuk, adalet ve huzurun bulunduğunu belirten Ağıralioğlu, "Memleketi ayağa kaldırmak, memleketin aşını ve bereketini artırmak, çalışan hakkını alabilsin, üreten ürettiğini satabilsin diye gayret ediyoruz" dedi.

Ağıralioğlu, gençlerin hayallerine ulaşabileceği ve vatandaşların güven içerisinde yaşayabileceği bir Türkiye hedeflediklerini ifade ederek, "Huzur, bolluk, bereket, hukuk, adalet ve güvenle yaşanacak bir memleket için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından partisinin Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın açılışını yapan Ağıralioğlu, programının devamında av tüfeği üretimiyle öne çıkan Üzümlü ve Huğlu mahallelerini ziyaret etti.