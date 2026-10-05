İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Trablus Mitiga Uluslararası Havalimanı arasındaki seferler, ilk iki hafta boyunca pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek. 19 Ekim'den itibaren ise uçuşlar her gün yapılacak.

Yeni hat törenle açıldı

Yeni hattın açılışı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG Yönetici Direktörü Hanita Ahmad'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Büyükelçi Müsteşarı Mohamed Tawil, Mali Ataşe Elazher Kshair ile Pegasus Hava Yolları'nın üst yönetimi katıldı.

Yeni uçuşların, Türkiye ile Libya arasındaki ulaşım ve seyahat imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Trablus'tan farklı noktalara bağlantı imkanı

Libya'nın önemli ticaret ve kültür merkezlerinden Trablus, tarihi dokusu ve bölgesel konumuyla Türkiye ile Libya arasındaki seyahatlerde öne çıkan şehirlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni hat sayesinde Trablus'tan İstanbul'a direkt ulaşım sağlanırken, yolcular Sabiha Gökçen'in geniş uçuş ağı üzerinden Türkiye'nin farklı kentlerinin yanı sıra Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya'daki birçok noktaya aktarmalı olarak ulaşabilecek.

Yeni hattın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uluslararası uçuş ağını genişletme ve İstanbul'un önemli bağlantı merkezlerinden biri olma hedeflerine de katkı sağlaması bekleniyor.