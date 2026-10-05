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Şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

F.D. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen S.Ş. gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışması kapsamında sınava giren F.D'nin üzerinde arama yapıldı. Aramada, kopya çekmek amacıyla hazırlandığı belirlenen gizli kamera, kulak içi dinleme cihazı ve kablosuz veri aktarma aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezinde gerçekleştirilen sürücü belgesi sınavlarında ses ve görüntü aktarımı sağlayan cihazlarla usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.

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