Bakan Mustafa Çiftçi, Avustralya karşısında istenilen sonucun alınamadığını ancak bunun hedeflerden vazgeçmek için bir neden olmadığını belirterek, "Bir yenilgiyle yol bitmez. Çünkü bu millet bilir ki büyük zaferler; inançla, gayretle ve son ana kadar vazgeçmeyen yüreklerle kazanılır" ifadelerini kullandı.

Milli takımın her zaman milletin desteğini arkasında hissettiğini söyleyen Çiftçi, "Ne umudumuzu ne de bizim çocuklarımıza olan inancımızı kaybettik. Çünkü biz; umudunu kaybetmeyen, sonuna kadar mücadele eden ve her zorluğu birlik içinde aşmayı bilen bir milletiz" dedi.

Paraguay Maçı Öncesi Kritik Destek

Önlerinde çok önemli bir mücadele bulunduğunu vurgulayan Çiftçi, Paraguay karşılaşmasının Dünya Kupası yolunda kritik bir eşik olduğuna dikkat çekti. Milli futbolcuların yalnız olmadığını belirten Bakan Çiftçi, "Onların arkasında sadece stadyumlardaki taraftarlarımız değil, dualarıyla ve sevgisiyle tek yürek olmuş büyük bir Türkiye var" değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Teşkilatından Milli Takım'a Tam Destek

Paylaşımında İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumlara da değinen Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı personelinin de milli takımın yanında olduğunu ifade etti.

Çiftçi, "Bir çocuğun hayaline sahip çıkmak, Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Milli Takımımızın hayallerine ve mücadelesine aynı inançla destek veriyoruz" dedi.

"Haydi Bizim Çocuklar, Tüm Türkiye Sizinle"

Mesajının sonunda milli futbolculara seslenen Mustafa Çiftçi, "Bu kez sahaya sadece bir maç için değil, bir milletin umudunu ve hayalini gerçekleştirmek için çıkıyorsunuz. Son düdüğe kadar mücadele edin. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, gücünüzü ve azminizi artırsın. Ve unutmayın; arkanızda sizinle sevinen, sizinle üzülen ve sizin için dua eden koskoca bir Türkiye var. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle" ifadelerini kullandı.