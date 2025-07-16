İstanbul Küçükçekmece’de öldürülen ve Eyüpsultan’da valiz içerisinde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Genç kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski polis memuru sevgilisi Cemil Koç ile beraberindeki 6 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Cemil Koç’a "Tasarlayarak Öldürme" Suçlaması

Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından, Ayşe Tokyaz’ı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç, "tasarlayarak öldürme" suçundan, olayla bağlantısı bulunan diğer 6 kişi ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Cesedi Yol Kenarındaki Valizde Bulunmuştu

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni, Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan bir valizin içinde bulunmuştu. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının sevgilisi olan Cemil Koç’un eski bir polis memuru olduğu ortaya çıkmıştı. Olayın ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma Derinleşiyor

Adli sürecin devam ettiği cinayet soruşturmasında, Ayşe Tokyaz'ın planlı bir şekilde öldürüldüğü iddiası üzerine detaylı inceleme yapılıyor. Hakimlikte verilecek karar, kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın seyrini belirleyecek.