1–6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye, önemli bir başarıya imza attı.

4x200 metre serbest erkek bayrak yarışında Ahmet Mete Boylu, Tuncer Berk Ertürk, Özgür Yonca, Kuzey Tunçelli ve Ege Özgür'den oluşan milli takımımız, 7:20.67’lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Bu anlamlı başarıda emeği geçen antrenörler Musa Özcan, Ahmet Başaran, Eray Açıkgöz, Aykut Çelik ve Deniz Er Ayvacı da tebrik edildi.

Diogo Joto'ya Veda
Diogo Joto'ya Veda
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Türkiye Yüzme Federasyonu, sporcuları ve teknik ekibi kutlayarak, “Seninle gurur duyuyoruz!” mesajı paylaştı.

Muhabir: Haber Merkezi