Süper Lig’de ilk 4 haftada yenilgisiz 8 puan toplayarak milli araya 3’üncü sırada giren Göztepe, transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferlerden sol bek Cherni, tüm maçlarda tam süre alarak dikkat çekti.

Tunuslu Cherni, 4 maçta toplam 360 dakika sahada kalırken, sağ kanatta görev yapan Arda Okan 359 dakika forma giydi. Arda, 2. haftadaki Fenerbahçe maçında 89. dakikada yerini Taha’ya bıraktı. Orta sahada görev yapan Rhaldney 348 dakika oynadı.

Hücum hattındaki yeni oyuncuların performansı ise değişken oldu: Golcü Janderson 309, ofansif orta saha Olaitan 281 dakika süre alırken, stoper Godoi 135 dakika, orta saha Efkan 39 dakika ve forvet Sabra 35 dakika görev yaptı. Atletico Goianiense’den transfer edilen sağ bek Ruan ise geride kalan 4 maçta henüz forma şansı bulamadı.

Göztepe yönetimi, 12 Eylül’de sona erecek transfer dönemi öncesinde hücum hattına 1 veya 2 takviye daha yapmayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere sarı-kırmızılılar, golcüleri Romulo ve Emersonn’u dev bonservis geliriyle Avrupa’ya satmıştı.