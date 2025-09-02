İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait engelli hizmet merkezlerinde el sanatları, dans, spor, müzik ve psikososyal destek gibi eğitimler verilerek engelli bireyler ve ailelerine sosyal hayata daha aktif katılım imkanı sağlanıyor.

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü İnciraltı Eğitim Merkezi'nde dans kursuna katılan Down sendromlu Hasan Kudar ve zihinsel engelli Elif Aygül de haftada bir gün geldikleri merkezde keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kentte dünyaya gelen ve küçük yaşlardan itibaren çok sayıda operasyon geçiren Kudar'ın yaşam mücadelesinde bir an olsun elini bırakmayan 2 çocuk annesi Sevgi Kudar (62), Hasan gibi çocuklar için dernek kurup ailelere yol gösterdi. Hasan'a tanı konulduğunda Down sendromunun çok fazla bilinmediğini anlatan anne Kudar, "Dünyaya geldiğinde anne karnında midesi, bağırsağı gelişmemişti. 3 günlükken hastaneye yattık. 11 günlükken ağır ameliyatlar geçirdi. O yaşam savaşı verirken dernekler, okullar yoktu. Bu sendromu hayatımızda ilk kez duyuyorduk. Teknoloji elimizde yoktu. Ansiklopediler alıp okuduk. Ama önce çocuğumuzu kabul ettik. ‘Bunalıma düşmeye gerek yok’ dedik. Bu bizim artık kalbimiz olacaktı. Önce sağlık problemlerimizi hallettik. Sonra Down sendromlu çocuklara sahip ailelerle birleştik. Ege Üniversitesi desteğiyle Down Sendromlu Çocuk ve Gençleri Koruma Geliştirme Yardımlaşma Derneği'ni (Doseyad-Der) kurup dernek çalışmalarını yürüttük" diye konuştu.

'HASAN'A NE EKTİYSEM ONU BİÇTİM'

Oğlu için çok emek verdiğini ve emeklerinin karşılığını aldığını anlatan Sevgi Kudar şöyle devam etti: "Çocuklarını dışarıya çıkarmayan, parka götürmeye dahi çekinen ailelerle bire bir temasa geçtik. Hasan benim bir parçamdı. Her yere onunla gittim. Hasan'ın zorlu bir eğitim hayatı oldu. Kaynaştırma öğrencisiydi ve istenmedi. Hasan'a ne ektiysem onu biçtim. Onu hep normal çocuk gibi gördüm. Çok uyumlu, titiz bir çocuk oldu. Evde hala ders çalışıyoruz. Yatak toplarken, sofrayı kurarken bana destek oluyor. Eğitimin, ilginin yaşı ve sınırı yok. Hayatta kaldığım sürece mücadeleye devam."

Hasan Kudar da bir gün damat olmak istediğini söyleyerek "Tatilde gelmedim, burayı çok özledim" ifadelerini kullandı.

'6 YAŞINDA KONUŞMAYA BAŞLADI'

Kızı Elif Aygül’ün dans, müzik, takı kurslarına giderek sosyalleştiğini anlatan Fatma Aygül (62) de kızının doğum sırasında oksijensiz kaldığını belirterek "3 yaşında yüzde 70 zihinsel engelli tanısı aldı. Özel eğitime başladık, engel oranı şu anda yüzde 50'ye geriledi. İlk 5 yıl çok zorlandık. 6 yaşında konuşmaya başladı. Kreşe gidiyordu. 8 yaşında ilkokula başladı. İlkokulu tamamladı ama hep gerideydi. Çok zorlandık. Takı, dans kursunun yanında 40 kişilik bir koroda solist olarak yer alıyor. Evde oturamıyor, dans iyi geldi. İnce, kaba motor gelişimi arttı. Kurallı ve insanlarla iç içe yaşamayı öğrendi" dedi.

Dansı ve müziği çok sevdiğini dile getiren Elif Aygül ise "Bir sene önce dans etmeye başladık. Koroya 4 yıldır devam ediyorum. Şarkılar, türküler söylüyoruz. Karadeniz turuna gittik. Evde de vaktimi örgü örerek geçiriyorum. Müziği dansı çok seviyorum" diye konuştu.

'LÜTFEN EVDE OTURMAYIN'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü İnciraltı Eğitim Merkezi'nde dans eğitmenliği yapan Ayşen Yersel (42) 2 yıl önce tanıştığı öğrencileriyle güzel bir yol katettiğini söyledi. Özel gereksinimli bireylerin gelişiminde önemli bir fark gözlemlediklerini ifade eden Yersel, "Öz güven, iletişim becerileri, hareket eğitimi, kas ve denge kavramlarıyla başladık. Daha sonra ritim duygusuyla devam ettik. Farklı yerlerde sahne alıyoruz. Emeklerimin karşılığını almak ve bu özel grupla çalışmaktan gurur duyuyorum. Umarım çok daha fazla vatandaşımıza hitap ederiz ve aynı hizmeti veririz. Özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerine duyuru yapmak istiyorum. Lütfen evde oturmayın. Öğrencilerinizi bize emanet edin, tüm güzellikleri bizlerle yaşasınlar. Öğrencilerimden Elif geldiğinde daha çekingendi. Burada arkadaşlarına uyum sağladı. Kas hareketleri, dik duruşu, adımlaması ve dengesiyle iyi bir gelişim katetti" ifadelerini kullandı. (DHA)