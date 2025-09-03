Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da oynanan mücadelede Milliler, Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün’den oluşan ilk 5’iyle sahaya çıktı. İlk çeyreği 19-18 önde kapatan Türkiye, ikinci çeyrekte etkili bir oyun sergilemesine rağmen devreyi 46-49 geride tamamladı. Shane Larkin’in üst üste kaydettiği üçlükler dikkat çekti; özellikle bitime 6 dakika kala Aleksa Avramovic’e karşı potaya sırtı dönük attığı üç sayılık basket tribünleri coşturdu.

Üçüncü periyodu 74-73 üstün tamamlayan Milliler, son çeyrekte de etkili performansını sürdürerek Ergin Ataman yönetiminde parkeden 95-90 galip ayrıldı.

Son 16 Turunda Rakip İsveç

A Milli Takım, grup aşamasında Letonya’yı 93-73, Çekya’yı 92-78, Portekiz’i 95-54 ve Estonya’yı 84-64 mağlup ederek son 16 turunu garantilemişti. Bu sonuçla Millilerin son 16 turundaki rakibi, B Grubu’nu 4’üncü sırada tamamlayan İsveç oldu. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

B Grubu maçlarını Tampere’de oynayan İsveç, Almanya, Finlandiya, Litvanya ve Karadağ’a kaybetmiş, tek galibiyetini Büyük Britanya karşısında almıştı. Son hafta, Büyük Britanya’nın Karadağ’ı sürpriz şekilde mağlup etmesiyle üçlü averaj avantajını kullanan İsveç, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi.