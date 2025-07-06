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Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, Malili orta saha oyuncusu Moussa Kyabou ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbol kariyerine Mali’de başlayan Kyabou, daha sonra Moldova ekibi FC Sheriff Tiraspol’a transfer oldu. Sheriff Tiraspol formasıyla 5 sezon boyunca 99 maça çıkan oyuncu, Mali milli takımında da 8 kez görev yaptı.

Gençlerbirliği Kulübü, Moussa Kyabou’ya kırmızı-siyah formayla başarılar dileyerek, “Ailemize hoş geldin” mesajı yayımladı.

Muhabir: Haber Merkezi