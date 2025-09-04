Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çankırı Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan stantlarda vatandaşlara çeşitli sağlık testleri yapılırken, halk sağlığının önemine dikkat çekildi.

Her gün farklı başlıklar altında düzenlenecek etkinlikler 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Etkinlik alanındaki stantları gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çankırı İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, hastane bahçesinde kurulan Kızılay Kan Bağışı Tırında kan bağışında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, AA muhabirine, amaçlarının halkın sağlıklı yaşama teşviki anlamında farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Etkinliklerin hafta boyunca düzenleneceğini dile getiren Bulut, 'Çankırı'mızda Çarşamba Pazarı'nda, alışveriş merkezinde, Pazar pazarında yine stantlarımız hafta boyu devam edecek. Son gün de Çankırı TOKİ İlkokulunda öğrenci kardeşlerimizle çok güzel bir etkinlik yapacağız. Bunun gibi tüm Türkiye'de benzer etkinliklerle Halk Sağlığı Haftası kutlanmaya devam ediyor.' diye konuştu.