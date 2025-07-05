TKDK, kırsal kalkınma alanında büyük başarılar elde ederek, hem ekonomik hem de toplumsal alanda önemli katkılar sağlıyor. Kadın, genç ve çevre dostu projelere verdiği önemi sürdüren TKDK, kırsal kalkınmanın temellerini atmaya devam ediyor.

Kırsal Kalkınma İçin Büyük Adımlar: TKDK’nın Başarıları

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Türkiye’nin kırsal kalkınma sürecinde kaydedilen önemli ilerlemeleri DHA’ya anlattı. Birleşmiş Milletler tarafından 2024 yılında 6 Temmuz’un "Dünya Kırsal Kalkınma Günü" olarak ilan edilmesini son derece anlamlı bulan Antalyalı, TKDK olarak 2011 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimcilere önemli destekler sağladıklarını ifade etti. Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında, Türkiye’nin kırsal bölgelerinde binlerce yeni tesisin hayat bulduğuna dikkat çeken Antalyalı, verilen hibelerin sadece ekonomik kazanç sağlamadığını, kadın ve gençlerin de üretime katılmalarını teşvik ettiğini belirtti.

Yüksek Başarı Oranları ve 25 Bin Yeni Tesisi Ülkeye Kazandırma

Antalyalı, TKDK’nın IPARD programları kapsamında gerçekleştirdiği projelere dair önemli veriler paylaştı. IPARD 1 ve IPARD 2 programlarında yüzde 99,4 ve yüzde 99,7 fon kullanım oranları ile büyük bir başarıya imza atıldığını belirten Antalyalı, yaklaşık 2 milyar avroluk hibe ile 4 milyar avronun üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. Bu desteklerle, modern süt çiftlikleri, besi işletmeleri, soğuk hava depoları ve zanaatkar tesisleri gibi 25 binden fazla tesis ülkeye kazandırıldı. Ayrıca, kadınlar ve gençler için pozitif ayrımcılık yapıldığını vurgulayan Antalyalı, kadın yatırımcı sayısının 6.500’e, genç yatırımcı sayısının ise 13.500’e ulaştığını belirtti.

Kırsal Kalkınmada Kadın ve Gençlere Özel Destekler

Kadın ve genç girişimcilere sağlanan özel hibelerle ilgili olarak Antalyalı, bu gruplara ilave puan verildiğini ve projelerinin ön plana çıkarıldığını açıkladı. "Kadınlar ve gençler kırsalın çimentosudur. Onlar olmadığı zaman kırsalda hayat yok" diyen Antalyalı, kırsalda tarımın geleceği için bu kesimlerin çok önemli olduğunu ifade etti. Kadın ve gençlerin projelere olan ilgisinin artarak devam ettiğini belirten Antalyalı, TKDK’nın bu alanda katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Soğuk Hava Depoları ve Gıda Enflasyonu ile Mücadele

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, özellikle kırsal üreticilerin gelirini artıran soğuk hava depolarının önemini de vurguladı. Bugüne kadar 624 adet atmosfer basınçlı soğuk hava deposu kurulduğunu söyleyen Antalyalı, bu tesislerin üreticilere, meyve ve sebzelerin raf ömrünü 12 aya kadar uzatarak pazarlama kanalları sağladığını belirtti. “Soğuk hava depoları, sadece üreticilere değil, tüm bölgeye ekonomik katkı sağlıyor. Gıda israfını önlemek ve çiftçilerin gelirini artırmak adına büyük bir adım” dedi. Ayrıca, bu teknolojinin başlangıçta pahalı olduğunu ancak TKDK’nın destekleriyle yaygınlaştığını ifade etti.

Gelecekteki Hedefler ve Yerel Eylem Gruplarının Rolü

Antalyalı, TKDK olarak 81 ildeki yerel eylem gruplarıyla kırsal kalkınmayı daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yeni bir çağrıya çıktıklarını duyuran Antalyalı, 50 milyon avroluk bir yatırımın planlandığını ve yerel halkın stratejik ihtiyaçlarına göre yapılan desteklemelerin kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını söyledi. Yerel eylem gruplarının kırsal kalkınma adına büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Antalyalı, bu projelerin tabandan tavana kırsal kalkınma hamlesi başlatacağını belirtti.

Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)