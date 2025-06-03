Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. ASKİ, kurban atıklarının dere yataklarına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına atılmaması gerektiğini belirtti.

Dikkat! Atıklar Altyapıyı tıkıyor

ASKİ tarafından yapılan bu önemli açıklamada, bu tür atıkların altyapıyı tıkadığı, kanal taşmalarına ve su baskınlarına yol açtığı vurgulandı. Ayrıca, atıkların halk sağlığı için ciddi riskler oluşturduğu ifade edildi.

Vatandaşlardan kurban atıklarını sadece belediyelerin gösterdiği alanlara bırakmaları istendi. Kanal hatlarına çöp atanların uyarılması ve gerekirse zabıta ekiplerine bildirilmesi tavsiye edildi.

Bayramda su tasarrufuna da dikkat çeken ASKİ, "Her damla geleceğimiz için değerli" mesajını verdi.

Ayrıca ASKİ ekipleri, bayram boyunca 7/24 görev başında olacak. Yetkililer, Ankara’yı birlikte koruyalım çağrısında bulundu.