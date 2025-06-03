Etimesgut Belediyesi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte halk sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe genelinde parklar, sokak araları, açık alanlar ve kanalizasyon hatlarında yürütülen ilaçlama faaliyetleri, yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik yapılıyor.

Yeni ilaçlama araçlarıyla sahada daha geniş kapsamlı çalışma

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne kazandırılan yeni teknolojiye sahip ilaçlama araçları, ilçedeki tüm alanlarda etkin mücadele sağlamaya odaklanıyor. Bu araçlar, özellikle sivrisinek, karasinek, kene, pire gibi haşerelere karşı parklar, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, dere kenarları ve çöp konteynerlerinin bulunduğu bölgelerde kullanılıyor.

Gece gündüz ilaçlama çalışmaları sürüyor

Belediye ekipleri, gece gündüz demeden ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hızlı müdahale sağlanıyor. Çalışmalar mezarlıklar da dahil olmak üzere ilçenin tamamını kapsıyor.

Mahalle bazında ilaçlama haritası oluşturuldu

Etimesgut Belediyesi, dijital takip sistemi ile mahalle bazında ihtiyaç duyulan alanlara yönelik özel bir ilaçlama haritası oluşturdu. Bu sistem sayesinde, düzenli aralıklarla ve talebe bağlı olarak hızlı müdahale sağlanması hedefleniyor.