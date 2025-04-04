Yangında evde bulunan aileler, komşularının uyarısıyla kendilerini dışarı atarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 4 ev, cami ve lojman, kullanılamaz hale geldi.

Savşat ilçesine bağlı Dutlu köyünde Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde, saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek bitişikteki 3 ev, cami ve lojmanına sıçradı. Yangını fark eden köylülerin uyarısıyla evlerde bulunanlar, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 4 ev, cami ve lojman, kullanılamaz hale gelirken can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

'TEK TESELLİMİZ CAN KAYBI YAŞANMAMASI'

Yangınla ilgili açıklamada bulunan Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, “Yangın haberi sabah erken saatlerde bize ulaştı. Hemen yangın söndürme, jandarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ekiplerimizin erken müdahalesi olmasaydı yaklaşık 20 civarında ev daha yanardı. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmaması oldu. Devletimiz ve bizler vatandaşımızın yanındayız. Yangında maalesef 1 cami, 1 lojman ve 4 ev tamamen kullanılamaz hale geldi” dedi.

'KOMŞUMUZ UYARMASAYDI ŞİMDİ BİZ ÖLMÜŞTÜK'

Yangından son anda kurtulan aileden Mevlide Özcan, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “Komşumuzun bağırması üzerine uyandık. Evimizde yangın başlamıştı; bir kısmımız balkondan atlayarak, kimimiz de merdivenlerden zor atlayarak yangından son anda kurtulduk. Adeta şoktayız. Komşumuz uyarmasaydı şimdi biz ölmüştük" diye konuştu.

DHA MUHABİRİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bu arada yangında görüntü almaya çalışan Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Nurbay Usta da bölgeyi kaplayan yoğun dumandan etkilendi.

Usta, kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oksijen ve serum tedavisi uygulanan Usta’nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.