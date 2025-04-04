Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO ülkelerini Rusya'ya karşı ‘daha sert bir tutum’ sergilemeye çağırdı. Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkesi kabul etmesi için daha fazla eylem gerektiğini vurguladı.

Bakan Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu. ABD’nin 30 günlük bir ateşkesi sağlama çabalarını takdir ettiğini belirten Sybiha, Kremlin’in yaklaşımını eleştirerek, “Putin, ateşkesi kabul etmek yerine talepler ve koşullar öne sürüyor. Rusya barış konusunda gerçekten ciddi olmalı. Bunun için Moskova üzerindeki baskının artırılmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, NATO’nun finansmanı da gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi, müttefik ülkelerden katkılarını artırmasını ve ulusal savunma harcamalarını GDP’nin yüzde 5’ine çıkarmasını talep etti.

Toplantıya katılan Japonya Dışişleri Bakanı Iwaya Takeshi, NATO’nun küresel güvenlikteki rolüne dikkat çekti. "Güçlü bir NATO'nun faydaları Batı'nın ötesine uzanıyor" diyen Iwaya, Avro-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerindeki güvenliğin birbirinden ayrılamayacağını vurguladı. Takeshi ayrıca, Kuzey Kore’nin füze ve nükleer programlarını geliştirmeye devam ettiğine de dikkat çekti. Japon Bakan, NATO’nun Asya ile olan ilişkilerini daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti.