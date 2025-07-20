Meclis’te kabul edilen yeni düzenlemeyle araç alımında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi. Artık araçların ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında belirlenecek.

Bu değişiklikle birlikte araç fiyatları, motor hacmi ve donanım özelliklerine göre farklı vergi dilimlerine tabi tutulacak. Yeni sistemin, özellikle lüks ve yüksek motor gücüne sahip araçları daha fazla vergilendirmesi bekleniyor.

Yetkililer, düzenlemenin piyasadaki fiyat dengesini sağlamak ve vergi adaletini artırmak amacıyla yapıldığını belirtti. Ancak vatandaşlar, bu değişiklikle birlikte araç sahibi olmanın daha da zorlaştığını dile getiriyor.