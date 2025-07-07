İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, hakkında yürütülen “rüşvet alma” soruşturması kapsamında görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 5 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanan Muhittin Böcek, Anayasa'nın 127’nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden alındı.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın kamu görevlileri hakkında yürütülen adli süreçler kapsamında Anayasa ve ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.