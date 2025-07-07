Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 81 il başkanı, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun Ankara'da yapılan İl Başkanları Toplantısı sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmasına karşı ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, yaşananların “hukuki değil siyasi bir operasyon” olduğu vurgulandı.

81 il başkanının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapılan toplantı sonrası imzasıyla yayımlanan bildiride, “Türkiye, tarihinin en ağır demokrasi krizlerinden birini yaşamaktadır. Seçilmiş belediye başkanlarımızın, il ve ilçe yöneticilerimizin hukuksuz bir şekilde gözaltına alınması ve tutuklanması, Saray’ın talimatıyla yürütülen siyasi operasyonlardır” denildi.

“Bu saldırılar CHP’nin kurumsal kimliğine yöneliktir”

Açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin birinci parti olmasının ardından Cumhur İttifakı'nın, partinin kurumsal kimliğine yönelik organize saldırılar başlattığı ifade edildi. Belediyelere ve yöneticilere yönelik gözaltı ve tutuklama süreçlerinin, “iktidarın seçimi hazmedememesi”nin sonucu olduğu belirtildi.

“CHP teslim alınamaz, bu bir siyasi kumpastır”

CHP’li başkanlar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihin en büyük demokrasi mücadelesini veren CHP, kimseye boyun eğmez. Bu operasyonlarla neyi amaçladığınızı çok iyi biliyoruz. Partimizi ne siyasi kumpaslarla ne de tehditlerle susturamazsınız. Bu bir siyasi kumpastır.”

Açıklamada, özellikle İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun gözaltına alınmasının, tüm il başkanlarına yönelik açık bir gözdağı olduğu ifade edildi. “Bizi bu kumpaslarla korkutamazsınız. Biz CHP'yiz, teslim olmayız” mesajı verildi.

“Güveni yıkanlar sandıkta cevap alacak”

Açıklamada, parti üyelerine, belediye başkanlarına ve teşkilatlara yönelik baskıların anayasal düzene aykırı olduğu belirtilerek, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni ne mahkeme salonlarında ne de kumpas dosyalarında yargılayabilirsiniz” denildi.

“Her CHP’li Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin yılmaz savunucusudur”

CHP il başkanları, açıklamanın sonunda Atatürk’ün kurduğu Bağımsız Demokratik ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmaya devam edeceklerini vurguladı. Açıklama şu sözlerle son buldu:

“Bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bu yolda, bir il başkanı değil, bir belediye, bir ilçe, gerekirse 81 il bile feda edilir ama Cumhuriyet Halk Partisi asla teslim olmaz. Biz buradayız. Bu örgüt burada! Hep birlikte buradayız. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın Tam Bağımsız, Demokratik, Laik Türkiye Cumhuriyeti!”