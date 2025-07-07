Dumanları fark eden sürücü metrobüsü durdurarak yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı. Yolcular arasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay, çevredeki vatandaşlar ve yolcular arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Ulaşımda kısa süreli aksamalara neden olan olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirdi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için araçlarda düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.