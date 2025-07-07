EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası, 8-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Şampiyonada, hem A Milli Erkek hem de Kadın Plaj Hentbol Takımları B grubunda mücadele edecek.

Toplam 16 takımın 4’erli 4 grupta yarışacağı Euro 2025 Erkekler Plaj Hentbol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Takımı; Almanya, Portekiz ve Çekya ile aynı grupta yer alacak. A Milli Kadın Takımı ise B grubunda Norveç, Portekiz ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Grup maçları 9 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. Gruplarında ilk üç sırayı alan toplam 12 takım, 6'şarlı iki grupta “Ana Grup” aşamasında mücadele edecek. Grupta son sırada kalan 4 takım ise “Teselli Grup” karşılaşmalarına çıkacak.

Çeyrek final müsabakaları 11 Temmuz Cuma günü, yarı final karşılaşmaları 12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü düzenlenecek final maçlarıyla sona erecek.

A Milli Erkek Plaj Hentbol Takımı maç programı:

8 Temmuz Salı

🕚 11:30 – Portekiz – Türkiye

🕗 20:00 – Türkiye – Almanya

9 Temmuz Çarşamba

🕘 09:30 – Çekya – Türkiye

A Milli Kadın Plaj Hentbol Takımı maç programı:

8 Temmuz Salı

🕗 08:30 – Norveç – Türkiye

🕔 17:00 – Türkiye – Portekiz

9 Temmuz Çarşamba

🕥 10:30 – Fransa – Türkiye

Şampiyonada ay-yıldızlı ekiplerin göstereceği performans merakla bekleniyor.