Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tanker ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Güzeller rampası mevkisinde gerçekleşti. Sürücü kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 ANH 236 plakalı tanker ile 56 AAL 599 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına savrulurken, tanker ise yolun alt kısmındaki araziye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.