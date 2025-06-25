GONCAGÜL KONAŞ



Ankara’nın kültürel ve tarihi zenginliği, Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla yeniden gün yüzüne çıkıyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Başkan Mansur Yavaş’ın göreve geldiği 2019 yılından itibaren başkentte 80’in üzerinde koruma, restorasyon ve kültür-turizm projesinin başlatıldığını belirterek, “Ankara’nın üzerindeki tozu temizliyor, bu şehri hak ettiği kimliğine kavuşturuyoruz.” dedi. Ulus Tarihi Kent Merkezi’nden UNESCO listesine giren alanlara, tiyatrolardan anıtlara kadar geniş bir yelpazeye yayılan projeler, Ankara’nın ‘memur şehri’ algısını yıkan, kültür ve tarih odaklı bir başkente dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Aşırı yapılaşmanın Ankara’nın kimliğini zedelediğine dikkat çeken Ödemiş, “Eğer bu yapılaşmayı nitelikli kültürel birikimle dolduramazsanız, geriye içi boşaltılmış bir kent kalır. Biz bu gidişata dur demek için buradayız. Ankara kimlikli bir kenttir.” değerlendirmesinde bulundu.

ULUS’TA TARİHİ KATMANLAR ORTAYA ÇIKARILIYOR

Ulus tarihi kent merkezinin de Beypazarı örneğindeki gibi turizmde ön plana çıkabileceğini ifade eden Ödemiş, “Elimizde bir altın tepsi var ama yılların ihmaliyle tozlanmış. Onu temizliyoruz. Bu bölgeyi kültür turizmine kazandıracağız.” dedi.

Ulus bölgesinde yürütülen restorasyon projelerine ayrı bir önem verdiklerini belirten Ödemiş, “Tahmin ettiğiniz gibi ilk olarak Ulus Tarihi Kent Merkezi'ni aldık. Hepimizin bildiği gibi Ankara'nın kurulduğu yer Ulus. Yaklaşık 2800 yıl önce Frigler tarafından kuruluyor.” dedi. Ulus’un tarihi geçmişini anlatan Ödemiş, bölgedeki kazı çalışmalarının Ankara'nın çok katmanlı tarihini ortaya koyduğunu belirterek, “Altı metre kazdığınızda bütün bu tarihsel süreci statigrafik olarak izlemeniz mümkün.” diye konuştu.

Ulus’taki çalışmalara dair detaylar veren Ödemiş, “Roma yolu, Roma tiyatrosu, Julianus Sütunu, Ankara Kalesi içindeki 77 tescilli Osmanlı dönemi evi, kale surlarının restorasyonu, aydınlatma çalışmaları, Arafatalar ve Posta Caddesi, Hükümet Caddesi, Atatürk Bulvarı Kalıcı Miras Listesine Katkı Sunmak için Belgesel Miras: Atatürk Bulvarı Belgesel Filmi, Ankara’nın Roma Yapıları Belgesel Filmi, Cebeci Mezarlığı'ndan bir Cumhuriyet Okuması Belgesel Filmi, Koruma Amaçlı İmar Planları, Ankara’nın Parkları, Bellek Ankara Projesi, Ulus Kültür Merkez, Kapalı Çarşı ve Dolmuş Durakları Projesi, Merkezde ve ilçelerde restore edilen camiler, türbeler ve çeşmeler, Namazgahtepe Anıtı, Cumhuriyet Mimarisi Örneği Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı gibi birçok alanda projelerimiz sürüyor.” dedi.

ÇARŞILARDAN TİYATROLARA, ANITLARDAN PARKLARA

Anafartalar Belediye Çarşısı’nın da restorasyon sürecine alındığını söyleyen Ödemiş, “Burası Ankara'nın toplumsal belleğinde halen güncel müdahaleleri olan enteresan bir çarşı. İçerisindeki seramikler Cumhuriyet’in plastik sanatçılarının en değerli isimlerinin eserleri. Dünyanın başka bir yerinde olsa müze olurdu.” ifadelerini kullandı.

Ulus Meydanı’ndaki dönüşüm projelerini de anlatan Ödemiş, “Dolmuş duraklarını taşıyıp 17 bin metrekarelik bir yeşil alan ve rekreasyon projesi kuruyoruz. Arkeopark projemiz, dijital rekonstrüksiyon çalışmaları, tiyatro kazılarında ortaya çıkan ortaçağ dönemi kalıntıları ve bilimsel kazılar da sürüyor.” dedi.

İLÇELERDE DE RESTORASYONLAR SÜRÜYOR

Sadece merkezde değil, Ankara’nın ilçelerinde de önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Ödemiş, “Polatlı, Kazan, Kalecik gibi ilçelerimizde restorasyon çalışmalarımız sürüyor. Özellikle 13. yüzyıla ait türbeleri, Anadolu erenlerinin ve aydınlarının mezarlarını ihya ediyoruz. Geç Osmanlı yapıları ve Atatürk'ün geçici olarak kullandığı evler de bu kapsamda restore edildi.” diye konuştu.

MİLLİ MÜCADELE ROTALARI VE TARİHİ KENTLER PROJELERİ

Ankara’nın tarihi kimliğini ön plana çıkaran projeler arasında “İpek Yolu” ve “Milli Mücadele Rotaları” da yer alıyor. Ödemiş, “Tarih Kentler Birliği’yle birlikte Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyan bir rota çalışması yürütüyoruz. Akşehir’de başladık, devam ediyoruz. Yaşanmışlıkları tescilleyip tarih turizmine sunacağız.” dedi.

“ANKARA KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİDİR”

Ankara'nın "gri kent" ve "memur şehri" olarak anılmasına karşı çıkan Ödemiş, “Ankara devletin merkezidir. Aynı zamanda Cumhuriyet’in kültür ve sanat üretiminin de merkezidir. Posta Caddesi’nde bugün okuduğumuz pek çok şair, yazar yaşamıştır. Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat gibi isimler bu sokaklarda yürümüştür.” ifadelerini kullandı.

Sanat ve kültür dünyasında Ankara’nın iz bırakan bir şehir olduğunu vurgulayan Ödemiş, “Ankara Sanat Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi adeta birer okul gibidir. Buradan Rutkay Aziz’den Alpay’a kadar birçok değerli sanatçı çıkmıştır.” dedi.

Ayrıca, “Bellek Ankara” projesinin ikinci etabını da hayata geçirdiklerini belirten Ödemiş, Ulus’tan sonra Atatürk Bulvarı ve Cebeci Mezarlığı’nı da çalıştıklarını söyledi. “Cebeci Mezarlığı'ndan bir Cumhuriyet okuması yapabilirsiniz. Cumhuriyetin tüm yazarları, sanatçıları orada yatıyor. Bu mirası görünür kılacağız.” dedi.

“HACI BAYRAM VELİ ANKARA’NIN MANEVİ KİMLİĞİDİR”

Ankara'nın manevi önderlerinden Hacı Bayram Veli’ye de özel bir yer ayıran Ödemiş, “O, birlikte üretmenin, paylaşmanın en güzel örneğidir. Onun yetiştirdiği hocalar Fatih Sultan Mehmet'e hocalık yapmıştır. Ankara bu manevi mirasa da sahiptir.” dedi.

Ödemiş, bölgede müze ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte turizm potansiyelinin hissedilir şekilde arttığını vurgulayarak, “Tiyatroyu restore ettik. Hacı Bayram Camii inanç turizminin simgesi. Sayısız türbe, medrese, cami ve Roma dönemi eserleriyle burası önemli bir turizm merkezi haline gelecek.” ifadelerini kullandı.

“HER İLÇENİN KENDİNE ÖZGÜ BİR DEĞERİ VAR”

Ankara’nın diğer ilçelerine de dikkat çeken Ödemiş, “Ayaş, Güdül, Nallıhan… Çubuk doğal güzellikleriyle, Kızılcahamam, Çamlıdere jeotermali ve fosil ormanlarıyla, Gölbaşı ise iki doğal gölüyle tam bir zenginlik. Doğru planlanırsa Davos olabilir.” dedi. Ankara'nın bütüncül bir stratejiyle değerlendirildiğinde çok güçlü bir kültür ve turizm destinasyonu haline gelebileceğini vurguladı.

“KAZILARA DA DESTEK VERİYORUZ”

Son olarak arkeolojik kazılara verdikleri desteği de paylaşan Ödemiş, “Ankara’daki tüm bilimsel kazılara belediye meclisimizden aldığımız kararla maddi destek veriyoruz. Arkeolojik Kazılara Destek & Beştepeler Tümülüsü Araştırmaları ve Evrendeki fosil kazısından Kazan’daki Galat dönemi yüzey araştırmasına kadar her çalışmaya katkı sağlıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.