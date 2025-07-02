TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen MKE Ankaragücü, hazırlıklarına Beştepe Tesisleri’nde start verdi. Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki ilk antrenmanda genç oyuncular yer aldı.

Kulüp Başkanı Gazi Ercüment Tekin’in de takip ettiği antrenmanlarla başlayan kamp süreci, 5 Temmuz itibarıyla tam kadro olarak devam edecek. Beştepe’de sürecek ilk etap kampın ardından, 25 Temmuz’da Bolu kampına geçilecek.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezona güçlü bir başlangıç hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor"

Takımımız Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı



TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan takımımız, 2025–2026 sezonu hazırlıklarına Beştepe Tesislerimizde başladı.

Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenmanı, Kulüp Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin… pic.twitter.com/hgAzngGO6G — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 1, 2025