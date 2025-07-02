TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen MKE Ankaragücü, hazırlıklarına Beştepe Tesisleri’nde start verdi. Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki ilk antrenmanda genç oyuncular yer aldı.

Ankaragücü'nde 2 Yeni İmza
Ankaragücü'nde 2 Yeni İmza
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Kulüp Başkanı Gazi Ercüment Tekin’in de takip ettiği antrenmanlarla başlayan kamp süreci, 5 Temmuz itibarıyla tam kadro olarak devam edecek. Beştepe’de sürecek ilk etap kampın ardından, 25 Temmuz’da Bolu kampına geçilecek.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezona güçlü bir başlangıç hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor"

Muhabir: Haber Merkezi