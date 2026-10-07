Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üniversite eğitimi için Başkent’e gelen öğrencileri “Üniversite Ankara’da Okunur” sloganıyla düzenlenecek “Hoş Geldin Şenliği”nde buluşturacak. 11 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikte öğrenciler; müzik, atölye, oyun ve konserlerle dolu bir gün geçirirken yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı da yakalayacak.

Üniversite öğrencileri Ankara’da buluşacak

ABB tarafından öğrencilerin Ankara’ya ve üniversite yaşamına uyum sağlamalarına destek olmak, sosyal çevrelerini genişletmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenecek şenlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Müzik Stüdyosu bahçesinde gerçekleştirilecek.

Saat 14.00-20.00 arasında düzenlenecek etkinlik, üniversite öğrencilerine ücretsiz olacak.

Müzik, atölye ve eğlence bir arada

Şenlik kapsamında öğrencileri gün boyunca farklı etkinlikler bekliyor. Programda DJ performansı, mini konserler, oyun alanları ve çeşitli atölyeler yer alacak.

Etkinlik alanında ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmetlerinin tanıtılacağı stantlar kurulacak. Öğrenciler bu stantlarda belediyenin gençlik hizmetleri hakkında bilgi alma fırsatı bulabilecek.