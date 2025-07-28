Ankara’da özel bir hastanede doğum sancıları başlayan 32 yaşındaki bir kadının, yaklaşık 1,5 saat boyunca hiçbir hekim müdahalesi olmadan doğum yapmak zorunda kaldığı iddia edildi.

İddiaya göre, doğum sancıları başlayan kadın, hastane odasında doktor beklediği süre boyunca yalnız bırakıldı. Yaklaşık 90 dakika boyunca herhangi bir hekimin müdahale etmediği ve doğumu tek başına gerçekleştirmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Olayla ilgili hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mağdur kadının yasal yollara başvuracağı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.