Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, ABD’li forvet John Meeks ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Meeks’in skorer kimliği, yüksek yüzdeli saha içi isabeti ve çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Skorer oyun tarzı, yüksek yüzdeli saha içi isabeti ve çok yönlü forvet oyunu ile dikkat çeken ABD’li oyuncu John Meeks, 2025-2026 sezonunda Galatasaray forması giyecek. Geçtiğimiz sezon Bnei Ofek Dist Hertzeliya ile İsrail Winner Ligi ve FIBA Europe Cup’ta mücadele eden Meeks, Porto Riko temsilcisi Santeros de Aguada ile de Latin Amerika sahnesinde etkili bir performans sergiledi. Ailemize hoş geldin John Meeks.”

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Avrupa ve Latin Amerika liglerinde adından söz ettiren John Meeks’in, Galatasaray’a önemli katkılar sağlaması bekleniyor.