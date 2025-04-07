Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı bir binanın bodrum katında bulunan ofiste patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, patlamada bir kişi yaralandı.

Olay Tınaztepe Mahallesi Ballıbaba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bodrum katında ofis olarak kullanılan dairede saat 08.00 sıralarında patlama oldu ve ardından yangın çıktı. Binada oturanlar, patlama sesiyle birlikte korkup dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ile birlikte adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ofiste bulunan Emre Ş. (50) hafif yaralandı. Emre Ş., sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangından etkilenen kafesteki kuş da çevredekiler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Apartmanda oturan Ezgi Metincan, "Sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandık. Ardından koku ve duman yayılmaya başladı. Biz de hemen aşağıya indik. Komşumuz yaralanmış. Bir de kuş zarar gördü. Onu da veterinere götürdük" dedi.

İtfaiye ekipleri, patlamanın nedenini araştırıyor.