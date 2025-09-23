Müşteki T.Ü.'nün avukatları, öldürülen yavru köpeklerden üçünün müvekkiline ait olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi kabul etti. Avukatlar, her bir köpek için sanığın ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Taksi Şoförü Tanık Olarak Dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen taksi şoförü İ.K., sanığın “köpek sahipleneceğim” diyerek aracına bindiğini ve Karşıyaka Mezarlığı’ndan 3 yavru köpeği teslim aldığını anlattı. Tanık, sanığın eve gitmeden önce marketten vileda ve muşamba satın aldığını, ev kirlenmesin diye aldığını söylediğini ifade etti.

Tanık İ.K., “Ertesi gün köpekleri veren kişiler, sanığa ulaşamadıklarını ve köpekleri görmek istediklerini söyledi. Onları sanığın evine götürdüm, sonrasında ne olduğunu bilmiyorum,” dedi.

Sanık: Masumum, Kan İzi Bulunmadı

Sanık Muhammet Mustafa D. ise tanığın beyanlarında aleyhine herhangi bir unsur bulunmadığını savunarak, “5 aydır tutukluyum, Adli Tıp raporuna göre evimde kan izine rastlanmadı. Masumum,” diyerek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da, müvekkillerine yönelik somut delil olmadığını belirterek tahliye talebini yineledi.

Savcı Süre İstedi, Tutukluluk Devam Ediyor

Cumhuriyet savcısı, dosyaya esas hakkındaki mütalaasını sunmak için süre talebinde bulunurken, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 17 Ekim 2025 tarihine erteledi.