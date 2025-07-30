Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Daha önce 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanmalarına rağmen örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.